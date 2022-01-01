Adresár Spoločností
DraftKings
DraftKings Platy

Platový rozsah DraftKings sa pohybuje od $86,028 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $302,625 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DraftKings. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webových stránok

Manažér softvérového inžinierstva
L7 $249K
L6 $303K
Produktový manažér
L8 $205K
L7 $193K

Obchodný analytik
Median $112K
Dátový vedec
Median $175K
Dátový analytik
Median $90K
Produktový dizajnér
Median $148K
Manažér dátovej vedy
$265K
Finančný analytik
$159K
Marketing
$124K
Manažér programu
$92.5K
Personálny nábor
$86K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti DraftKings podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

FAQ

The highest paying role reported at DraftKings is Manažér softvérového inžinierstva at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

