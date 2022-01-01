DraftKings Platy

Platový rozsah DraftKings sa pohybuje od $86,028 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $302,625 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DraftKings. Naposledy aktualizované: 8/18/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti DraftKings podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:
25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
