Grubhub Platy

Platový rozsah Grubhub sa pohybuje od $19,632 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $320,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Grubhub. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webových stránok

Produktový manažér
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $320K

Dátový vedec
Median $150K
Obchodný analytik
Median $95K
Dátový analytik
Median $140K
Manažér dátovej vedy
Median $185K
Účtovník
$126K
Obchodné operácie
$296K
Manažér obchodných operácií
$125K
Finančný analytik
$87.6K
Ľudské zdroje
$74.6K
Marketing
$51K
Marketingové operácie
$103K
Manažér partnerov
$115K
Produktový dizajnér
$19.6K
Manažér programu
$160K
Personálny nábor
$101K
Predaj
$128K
Architekt riešení
$85.6K

Dátový architekt

Technický manažér programu
$101K
UX výskumník
$98K
Plán nadobudnutia práv

40%

ROK 1

30%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Grubhub podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 40% nadobúda sa v 1st-ROK (40.00% ročne)

  • 30% nadobúda sa v 2nd-ROK (7.50% štvrťročne)

  • 15% nadobúda sa v 3rd-ROK (3.75% štvrťročne)

  • 15% nadobúda sa v 4th-ROK (3.75% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Grubhub podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

FAQ

The highest paying role reported at Grubhub is Manažér softvérového inžinierstva with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

