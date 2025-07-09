Adresár Spoločností
DotPe
DotPe Platy

Platový rozsah DotPe sa pohybuje od $3,629 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketingové operácie na spodnom konci do $53,678 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DotPe. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Marketingové operácie
$3.6K
Manažér programu
$35.2K
Softvérový inžinier
$17.5K

Manažér softvérového inžinierstva
$53.7K
FAQ

