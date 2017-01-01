Adresár Spoločností
Cursor
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o Cursor, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    Cursor is a collaborative analytics platform that enables users to author, organize, and search code across their organization, enhancing team productivity and code management.

    cursor.com
    Webstránka
    2017
    Rok založenia
    5
    # Zamestnancov
    $0-$1M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Cursor

    Súvisiace spoločnosti

    • Roblox
    • Intuit
    • Lyft
    • Amazon
    • Spotify
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje