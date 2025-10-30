Adresár spoločností
Creditas
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Creditas Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v Creditas dosahuje R$262K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Creditas. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkom za rok
R$262K
Úroveň
hidden
Základný plat
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Creditas in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$317,958. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Creditas pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$239,644.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Creditas

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Intuit
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tesla
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje