ConocoPhillips
ConocoPhillips Platy

Platy ConocoPhillips sa pohybujú od $80,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $402,000 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ConocoPhillips. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Softvérový inžinier
Median $80K
Účtovník
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Obchodný analytik
$88.8K
Obchodný rozvoj
$402K
Chemický inžinier
$121K
Dátový vedec
$287K
Finančný analytik
$174K
Geologický inžinier
$275K
Strojný inžinier
$279K
Produktový manažér
$127K
Manažér technických programov
$212K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ConocoPhillips predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $402,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ConocoPhillips je $150,499.

