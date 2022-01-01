General Motors Platy

Adresár spoločností
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Platy General Motors sa pohybujú od $44,446 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažérsky konzultant na spodnej hranici až po $277,400 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov General Motors. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilný softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Systémový inžinier

Výskumný vedec

Dátový vedec
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardvérový inžinier
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inžinier vstavaného hardvéru

Strojný inžinier
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Výrobný inžinier

CAE inžinier

Produktový manažér
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktový dizajnér
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX dizajnér

Architekt riešení
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Dátový architekt

Cloudový architekt

Architekt cloudovej bezpečnosti

Obchodný analytik
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informačný technológ (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manažér softvérového inžinierstva
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Manažér technických programov
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektový manažér
L6 $114K
L7 $143K
Manažér programov
L6 $128K
L7 $160K
Finančný analytik
L5 $98.9K
L6 $110K
Riadiaci inžinier
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Nábor zamestnancov
Median $200K
Obchodný rozvoj
Median $148K
Dátový analytik
Median $123K
Účtovník
Median $100K

Technický účtovník

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $100K
Manažér dátovej vedy
Median $200K
Grafický dizajnér
Median $135K
Ľudské zdroje
Median $102K
Predaj
Median $100K
Administratívny asistent
$60.5K
Manažér obchodných operácií
$225K
Korporátny rozvoj
$86.2K
Zákaznícky servis
$135K
Elektrotechnický inžinier
$137K
Právne
$116K
Manažérsky konzultant
$44.4K
Marketingové operácie
$89.6K
Materiálový inžinier
$213K
Optický inžinier
$198K
UX výskumník
$149K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti General Motors podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v General Motors predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the L9 level s ročnou celkovou odmenou $277,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v General Motors je $130,446.

