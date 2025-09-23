Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Comcast sa pohybuje od $102K za year pre Product Designer 2 do $140K za year pre Product Designer 3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $105K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Comcast. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$102K
$101K
$0
$650
Product Designer 3
$140K
$127K
$7.5K
$6.4K
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
15%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
40%
ROK 5
V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)
40% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (40.00% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Comcast podliehajú RSU + Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
