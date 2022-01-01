Adresár spoločností
Disney
Disney Platy

Platy Disney sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $477,667 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Disney. Posledná aktualizácia: 9/3/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Webový vývojár

Produktový manažér
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktový dizajnér
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finančný analytik
Median $109K
Dátový vedec
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Dátový analytik
Median $120K
Manažér technických programov
Median $180K
Projektový manažér
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Obchodný analytik
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $158K
Predaj
Median $99.5K

Správca účtov

Manažér dátovej vedy
Median $400K
Manažér programov
Median $180K
Manažér produktového dizajnu
Median $328K
Architekt riešení
Median $416K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

UX výskumník
Median $158K
Zákaznícky servis
Median $60K
Ľudské zdroje
Median $140K
Účtovník
Median $85K

Technický účtovník

Obchodný rozvoj
Median $165K
Informačný technológ (IT)
Median $178K
Marketingové operácie
Median $150K
Nábor zamestnancov
Median $115K
Administratívny asistent
$50.3K
Obchodné operácie
$296K
Manažér obchodných operácií
$53.6K
Riadiaci inžinier
$93.5K
Korporátny rozvoj
$226K
Grafický dizajnér
$90.5K
Hardvérový inžinier
$85.6K
Právne
Median $266K
Manažérsky konzultant
$86.2K
Marketing
$209K

Manažér produktového marketingu

Celkové odmeny
$148K
Rizikový kapitalista
$95.9K

Analytik

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Disney podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Disney podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (17.00% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Disney podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje