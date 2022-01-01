Disney Platy

Platy Disney sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $477,667 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Disney. Posledná aktualizácia: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Disney podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
