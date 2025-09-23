Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Citadel sa pohybuje od $405K za year pre L1 do $608K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $525K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Citadel. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu