Ramp Platy

Platy Ramp sa pohybujú od $76,380 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $595,400 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ramp. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Softvérový inžinier
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $189K

UX dizajnér

Webový dizajnér

Nábor zamestnancov
Median $135K

Produktový manažér
Median $275K
Marketing
Median $200K

Manažér produktového marketingu

Obchodné operácie
$149K
Obchodný analytik
$261K
Zákaznícky servis
$76.4K
Dátový vedec
$161K
Ľudské zdroje
$333K
Predaj
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manažér softvérového inžinierstva
$269K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ramp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ramp predstavuje Softvérový inžinier at the Staff Software Engineer level s ročnou celkovou odmenou $595,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ramp je $259,416.

