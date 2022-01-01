Adresár spoločností
Checkr
Checkr Platy

Platy Checkr sa pohybujú od $73,630 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $360,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Checkr. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $351K
Zákaznícky servis
$73.6K

Dátový analytik
$181K
Finančný analytik
$191K
Ľudské zdroje
$258K
Marketing
$226K
Produktový dizajnér
Median $220K
Produktový manažér
Median $360K
Programový manažér
$122K
Recruiter
Median $172K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Checkr podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Checkr predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $360,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Checkr je $205,475.

