CERN
CERN Mechanický inžinier Platy

Priemerné Mechanický inžinier celkové odmeňovanie in Switzerland v CERN sa pohybuje od CHF 54.3K do CHF 77.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CERN. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CERN?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v CERN in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 77,081. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CERN pre pozíciu Mechanický inžinier in Switzerland je CHF 54,292.

