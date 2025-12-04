Adresár spoločností
CERN
  • Platy
  • IT špecialista

  • Všetky platy IT špecialista

CERN IT špecialista Platy

Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v CERN sa pohybuje od CHF 62.2K do CHF 87K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CERN. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Priemerná celková odmena

$83.4K - $101K
Switzerland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$76.9K$83.4K$101K$107K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v CERN?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v CERN predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 86,967. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CERN pre pozíciu IT špecialista je CHF 62,226.

