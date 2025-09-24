Adresár spoločností
Bosch Global
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér technických programov

  • Všetky platy Manažér technických programov

Bosch Global Manažér technických programov Platy

Mediánový Manažér technických programov kompenzačný balík in Vietnam v Bosch Global dosahuje ₫618.58M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Bosch Global. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₫618.58M
Úroveň
EG14
Základný plat
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Bonus
₫0
Roky v spoločnosti
10 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Bosch Global?

₫4.16B

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér technických programov ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér technických programov v Bosch Global in Vietnam predstavuje ročnú celkovú odmenu ₫1,281,292,013. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Bosch Global pre pozíciu Manažér technických programov in Vietnam je ₫312,053,520.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Bosch Global

Súvisiace spoločnosti

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje