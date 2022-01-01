Adresár spoločností
Celonis
Celonis Platy

Platy Celonis sa pohybujú od $42,346 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $205,800 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Celonis. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $150K
Predajný inžinier
Median $170K

Obchodný analytik
Median $42.3K
Manažérsky konzultant
Median $200K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $178K
Produktový dizajnér
Median $94.3K
Zákaznícky servis
$181K
Úspech zákazníka
$201K
Manažér dátovej vedy
$89.5K
Dátový vedec
$89.1K
Finančný analytik
$63.8K
Ľudské zdroje
$206K
Marketing
$88.6K
Marketingové operácie
$90.5K
Manažér partnerov
$131K
Manažér programov
$164K
Projektový manažér
$159K
Predaj
$115K
Architekt riešení
$94.5K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$201K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Celonis podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Celonis podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Celonis، Ľudské zdroje at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $205,800 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Celonis برابر $125,214 است.

