BlueHalo
BlueHalo Platy

Platy BlueHalo sa pohybujú od $110,129 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $246,225 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BlueHalo. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $120K

Full-Stack softvérový inžinier

Hardvérový inžinier
Median $203K
Produktový dizajnér
$110K

Manažér technických programov
$246K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v BlueHalo predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $246,225. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BlueHalo je $161,500.

