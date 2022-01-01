Adresár Spoločností
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Platy

Platový rozsah Aerojet Rocketdyne sa pohybuje od $65,325 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $180,095 pre Hardvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aerojet Rocketdyne. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Strojný inžinier
Median $120K
Účtovník
$109K
Letecký a kozmický inžinier
$75.4K

Obchodný analytik
$65.3K
Dátový vedec
$91.5K
Hardvérový inžinier
$180K
Manažér programu
$104K
Projektový manažér
$120K
Technický manažér programu
$96.9K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aerojet Rocketdyne je Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $180,095. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aerojet Rocketdyne je $104,259.

