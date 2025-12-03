Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Ansys sa pohybuje od $98.7K za year pre P1 do $150K za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $136K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 12/3/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
