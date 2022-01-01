Adresár Spoločností
Ansys
Ansys Platy

Platový rozsah Ansys sa pohybuje od $22,287 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $190,000 pre Hardvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ansys. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Softvérový inžinier
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Strojný inžinier
P2 $110K
P3 $164K
Hardvérový inžinier
Median $190K

Zákaznícky servis
$63.4K
Elektrotechnický inžinier
$174K
Informatik (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketingové operácie
$113K
Optický inžinier
$62.3K
Produktový manažér
$131K
Projektový manažér
$179K
Personálny nábor
$107K
Predaj
$133K
Obchodný inžinier
$39.3K
Technický manažér programu
$123K
Technický writer
$87.1K
Plán nadobudnutia práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33% nadobúda sa v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 3rd-ROK (33.00% ročne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansys je Hardvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $190,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansys je $111,360.

Ďalšie zdroje