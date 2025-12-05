Adresár spoločností
Amica Insurance
Amica Insurance Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in United States v Amica Insurance sa pohybuje od $98.4K do $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amica Insurance. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$113K - $132K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$98.4K$113K$132K$140K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Amica Insurance?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Amica Insurance in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Amica Insurance pre pozíciu Dátový analytik in United States je $98,400.

Ďalšie zdroje

