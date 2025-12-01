Adresár spoločností
Affirm
Affirm Manažér softvérového inžinierstva Platy

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Affirm sa pohybuje od $315K za year pre Manager do $704K za year pre Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $790K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Affirm. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Manager
$315K
$228K
$86.7K
$0
Senior Manager
$625K
$274K
$351K
$0
Director
$704K
$329K
$365K
$10K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% štvrťročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Affirm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Affirm in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $880,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Affirm pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $565,000.

Ďalšie zdroje

