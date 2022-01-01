Adresár spoločností
Upstart
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Upstart Platy

Platy Upstart sa pohybujú od $142,572 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $448,833 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Upstart. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manažér softvérového inžinierstva
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktový manažér
L5 $339K
L6 $438K
Manažér dátovej vedy
Median $438K
Dátový analytik
Median $165K
Finančný analytik
Median $200K
Recruiter
Median $210K
Business analytik
$189K
Ľudské zdroje
$279K
Produktový dizajnér
$143K
Programový manažér
$194K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$185K
Technický programový manažér
$344K
Rizikový kapitalista
$279K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Upstart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Upstart predstavuje Softvérový inžinier at the L6 level s ročnou celkovou odmenou $448,833. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Upstart je $279,353.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Upstart

Súvisiace spoločnosti

  • SoFi
  • LendingClub
  • Virtu Financial
  • PJT Partners
  • OnDeck
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje