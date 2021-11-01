Adresár spoločností
Accolade
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Accolade Platy

Platy Accolade sa pohybujú od $26,330 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie zákazníckeho servisu na spodnej hranici až po $422,875 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Accolade. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $136K
Produktový manažér
Median $282K
Obchodné operácie
$32.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Zákaznícky servis
$56.2K
Operácie zákazníckeho servisu
$26.3K
Dátový analytik
$150K
Dátový vedec
$163K
Ľudské zdroje
$215K
Produktový dizajnér
$67.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$60.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$423K
Technický programový manažér
$176K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Accolade predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $422,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Accolade je $143,124.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Accolade

Súvisiace spoločnosti

  • Fitbit
  • Clover Health
  • Peloton
  • Aetna
  • GoHealth
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje