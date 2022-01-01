Adresár Spoločností
Aetna
Aetna Platy

Platový rozsah Aetna sa pohybuje od $25,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $258,703 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aetna. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Dátový vedec
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Zdravotnícka informatika

Softvérový inžinier
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Dátový inžinier

Poisťovací matematik
Median $141K

Produktový manažér
Median $201K
Informatik (IT)
Median $102K
Účtovník
$95.1K
Obchodný analytik
$101K
Rozvoj obchodu
$115K
Stavebný inžinier
$58.8K
Dátový analytik
$115K
Finančný analytik
$82.6K
Manažérsky konzultant
$172K
Produktový dizajnér
$25.4K
Projektový manažér
$98K
Predaj
$101K
Manažér softvérového inžinierstva
$199K
Architekt riešení
$259K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aetna je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $258,703. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aetna je $124,355.

