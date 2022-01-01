Adresár Spoločností
2U
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

2U Platy

Platový rozsah 2U sa pohybuje od $64,631 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $295,764 pre Finančný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 2U. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-stack softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webových stránok

Produktový manažér
Median $133K
Obchodný analytik
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dátový analytik
$86.1K
Dátový vedec
$199K
Finančný analytik
$296K
Ľudské zdroje
$127K
Marketing
$150K
Marketingové operácie
$103K
Produktový dizajnér
$80.9K
Manažér programu
$92.2K
Projektový manažér
$64.6K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$144K
Manažér softvérového inžinierstva
$224K
UX výskumník
$216K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 2U je Finančný analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $295,764. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 2U je $130,066.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 2U

Súvisiace spoločnosti

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje