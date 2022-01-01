VTS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата VTS варьируется от $88,200 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $850,944 для Рекрутер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VTS. Последнее обновление: 11/13/2025

Программный инженер
Median $115K

Full-Stack разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $155K
Продукт-дизайнер
Median $92K

Продукт-менеджер
Median $116K
Бизнес-аналитик
$88.2K
Обслуживание клиентов
$118K
Успех клиентов
$179K
Дата-сайентист
$161K
Инженер по аппаратному обеспечению
$107K
Проектный менеджер
$114K
Рекрутер
$851K
Продажи
$189K
Инженер по продажам
$161K
Аналитик по кибербезопасности
$116K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В VTS RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VTS — Рекрутер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $850,944. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VTS составляет $116,920.

