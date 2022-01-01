Pluralsight Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Pluralsight варьируется от $62,559 общей компенсации в год для Менеджер по разработке ПО в нижнем диапазоне до $425,850 для Успех клиентов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Pluralsight. Последнее обновление: 11/28/2025

Программный инженер
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack разработчик

Продукт-менеджер
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Дата-сайентист
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Бизнес-аналитик
Median $86K
Успех клиентов
$426K
IT-специалист
$80K
Маркетинговые операции
$102K
Менеджер по продуктовому дизайну
$241K
Проектный менеджер
$87.1K
Продажи
Median $125K
Инженер по продажам
$136K
Менеджер по разработке ПО
$62.6K
Архитектор решений
$136K
Менеджер технических программ
$116K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pluralsight RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Pluralsight — Успех клиентов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $425,850. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pluralsight составляет $135,675.

Другие ресурсы

