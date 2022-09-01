Stats Perform Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Stats Perform варьируется от $34,667 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $135,675 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Stats Perform. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $54.6K
ИТ-специалист
$34.7K
Продуктовый менеджер
$136K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Stats Perform — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $135,675. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Stats Perform составляет $54,571.

