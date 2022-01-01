Шопифай Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Shopify варьируется от $40,655 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $367,054 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Шопифай. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Инженер производственных систем

Специалист по данным
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Продуктовый менеджер
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктовый дизайнер
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX-дизайнер

Маркетинг
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Менеджер по разработке ПО
L7 $264K
L8 $367K
Обслуживание клиентов
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Менеджер по работе с данными
L7 $221K
L8 $279K
Финансовый аналитик
L5 $90.4K
L6 $121K
Бизнес-аналитик
Median $97.9K
Инженер по продажам
Median $151K
Бизнес-операции
Median $350K
Маркетинговые операции
Median $102K
Рекрутер
Median $130K
Архитектор решений
Median $105K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Менеджер бизнес-операций
Median $106K
Управление персоналом
Median $90K
Продажи
Median $87.4K
Технический менеджер программ
Median $276K
Технический писатель
Median $66.7K
Развитие бизнеса
Median $326K
Менеджер продуктового дизайна
Median $315K
Менеджер программ
Median $150K
Аналитик кибербезопасности
Median $109K
Бухгалтер
$89.6K
Административный помощник
$41K
Руководитель аппарата
$109K
Копирайтер
$52.6K
Аналитик данных
$164K
Графический дизайнер
$149K
ИТ-специалист
$104K
Консультант по управлению
$241K
Менеджер проектов
$69.6K
UX-исследователь
Median $100K
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Shopify RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shopify — Менеджер по разработке ПО at the L8 level с годовой общей компенсацией $367,054. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shopify составляет $115,356.

