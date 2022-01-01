Каталог компаний
Synopsys
Синопсис Зарплаты

Зарплата Synopsys варьируется от $21,220 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $413,667 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Синопсис. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-аппаратчик
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC-инженер

SoC-инженер

FPGA-инженер

Инженер-программист
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Научный сотрудник

Продуктовый менеджер
69 $284K
100 $343K

Аналитик кибербезопасности
Median $121K
Менеджер по разработке ПО
69 $317K
100 $414K
Архитектор решений
Median $310K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Технический менеджер программ
Median $45.5K
Инженер-электрик
Median $326K
Продуктовый дизайнер
Median $145K
Менеджер продуктового дизайна
Median $330K
Специалист по данным
Median $154K
Продажи
Median $331K
Менеджер программ
Median $357K
Бизнес-аналитик
$140K
Обслуживание клиентов
$87.1K
Успех клиентов
$90.5K
Аналитик данных
$45.2K
Менеджер по работе с данными
$159K
Финансовый аналитик
$151K
Управление персоналом
$270K
ИТ-специалист
$34.6K
Консультант по управлению
$257K
Маркетинг
$175K
Инженер-механик
$39.9K
Менеджер проектов
$146K
Инженер по продажам
$120K
Технический писатель
$21.2K
UX-исследователь
$193K
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Synopsys RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Synopsys — Менеджер по разработке ПО at the 100 level с годовой общей компенсацией $413,667. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Synopsys составляет $166,156.

