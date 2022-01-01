Guidewire Software Зарплаты

Зарплата Guidewire Software варьируется от $16,768 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $371,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Guidewire Software. Последнее обновление: 10/19/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
24%
ГОД 4
В Guidewire Software RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
24% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.00% ежеквартально)
