Guidewire Software
Guidewire Software Зарплаты

Зарплата Guidewire Software варьируется от $16,768 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $371,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Guidewire Software. Последнее обновление: 10/19/2025

Инженер-программист
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $256K
Менеджер по разработке ПО
Median $371K

Архитектор решений
Median $230K

Data Architect

Рекрутер
Median $122K
Продажи
Median $313K
Технический менеджер программ
Median $204K
Бухгалтер
$263K
Аналитик данных
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Маркетинг
$231K
Кадровые операции
$277K
Продуктовый дизайнер
$193K
Продуктовый менеджер
$137K
Менеджер программ
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

24%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Guidewire Software RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 24% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.00% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Guidewire Software — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $371,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Guidewire Software составляет $218,891.

