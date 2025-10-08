Компенсация UX-дизайнер in United States в Roblox составляет от $189K за year для IC1 до $470K за year для IC6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $350K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Roblox. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
45%
ГОД 1
35%
ГОД 2
20%
ГОД 3
В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
45% переходит в собственность в 1st-ГОД (11.25% ежеквартально)
35% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.75% ежеквартально)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Roblox RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33% переходит в собственность в 1st-ГОД (8.25% ежеквартально)
33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.25% ежеквартально)
33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.25% ежеквартально)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Roblox RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.