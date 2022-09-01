Каталог компаний
Precision Castparts
Precision Castparts Зарплаты

Зарплата Precision Castparts варьируется от $72,471 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $196,980 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Precision Castparts. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Инженер-механик
Median $103K
Бухгалтер
$72.5K
Специалист по данным
$197K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Precision Castparts — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $196,980. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
