    Precision Castparts Corp. is the market leader in manufacturing large, complex structural investment castings, airfoil castings, forged components, aerostructures and highly engineered, critical fasteners for aerospace applications.

    http://www.precast.com
    1953
    1,500
    $1B-$10B
