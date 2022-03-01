MTS Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат MTS варьируется от $13,866 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $83,421 для Руководитель отдела науки о данных на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-инженер

Фронтенд-инженер

Инженер машинного обучения

Бэкенд-инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

DevOps-инженер

Специалист по данным
Median $35K
Бизнес-аналитик
Median $30.6K

Аналитик данных
Median $14.7K
Дизайнер продукта
Median $30.4K
Менеджер по продукту
Median $48.4K
Руководитель отдела разработки
Median $66.7K
Руководитель проекта
Median $13.9K
Руководитель отдела науки о данных
Median $83.4K
Административный ассистент
$81.1K
Финансовый аналитик
$18.7K
Отдел кадров
$16.6K
Специалист по информационным технологиям
$57.3K
Консультант по управлению
$47.6K
Маркетинг
$27.3K
Руководитель дизайна продукта
$68.3K
Архитектор решений
$61.9K
Технический руководитель программы
$44.5K
FAQ

据报道，MTS最高薪的职位是Руководитель отдела науки о данных，年总薪酬为$83,421。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，MTS的年总薪酬中位数为$44,476。

