BT Зарплаты

Диапазон зарплат BT варьируется от $7,650 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $256,275 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. BT.

$160K

Инженер-программист
Median $20.3K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Специалист по информационным технологиям
Median $43.6K
Руководитель аппарата
$88.3K

Служба поддержки клиентов
$29.2K
Аналитик данных
$7.7K
Руководитель отдела науки о данных
$47.8K
Специалист по данным
$17.5K
Финансовый аналитик
$88.3K
Инженер по аппаратному обеспечению
$119K
Отдел кадров
$48.4K
Юридический отдел
$184K
Маркетинг
$107K
Дизайнер продукта
$42.7K
Менеджер по продукту
$73.2K
Менеджер программы
$113K
Руководитель проекта
$9.4K
Продажи
$256K
Аналитик по кибербезопасности
$80.1K
Руководитель отдела разработки
$61K
Архитектор решений
$52.3K

Архитектор данных

Технический руководитель программы
$74.2K
Технический писатель
$10.9K
UX-исследователь
$81.5K
FAQ

Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos BT er $61,004.

