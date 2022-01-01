Каталог компаний
Airtel India
Airtel India Зарплаты

Зарплата Airtel India варьируется от $3,631 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $113,207 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Airtel India. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend-разработчик

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Продукт-менеджер
Median $42K
Менеджер по разработке ПО
Median $113K

Дата-сайентист
Median $36.8K
Бизнес-аналитик
Median $21.3K
Развитие бизнеса
$45.5K
Аналитик данных
$35.2K
Финансовый аналитик
$7.5K
Управление персоналом
$16.4K
IT-специалист
$4.4K
Маркетинг
$56.1K
Маркетинговые операции
$3.6K
Продукт-дизайнер
Median $29K
Менеджер по продуктовому дизайну
$67.8K
Проектный менеджер
$34.2K
Продажи
$14.7K
Аналитик по кибербезопасности
$12K
Архитектор решений
$49.4K

Архитектор данных

Система вознаграждений
$25.9K
Не нашли свою должность?

Не нашли свою должность?


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Airtel India — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $113,207. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Airtel India составляет $31,578.

