Компенсация Консультант по управлению in United States в McKinsey составляет от $121K за year для Business Analyst до $388K за year для Partner. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $245K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Какие карьерные уровни в McKinsey?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Консультант по управлению в McKinsey in United States составляет $451,254 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McKinsey для позиции Консультант по управлению in United States составляет $247,500.

