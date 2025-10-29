Компенсация Консультант по управлению in United States в McKinsey составляет от $121K за year для Business Analyst до $388K за year для Partner. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $245K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
