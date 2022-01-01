Каталог компаний
Axoni
Axoni Зарплаты

Зарплата Axoni варьируется от $155,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $165,825 для Бизнес-аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Axoni. Последнее обновление: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
Median $155K
Бизнес-аналитик
$166K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Axoni Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Axoni — Бизнес-аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Axoni составляет $160,413.

