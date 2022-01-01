Справочник компаний
Balyasny Asset Management L.P.
Balyasny Asset Management L.P. Зарплаты

Диапазон зарплат Balyasny Asset Management L.P. варьируется от $181,570 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $1,281,375 для Инвестиционный банкир на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Balyasny Asset Management L.P.. Последнее обновление: 8/25/2025

Инженер-программист
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Количественный разработчик

Финансовый аналитик
Median $235K
Аналитик данных
$251K

Специалист по информационным технологиям
$293K
Инвестиционный банкир
$1.28M
Менеджер по продукту
$371K
Руководитель отдела разработки
$492K
FAQ

Balyasny Asset Management L.P.에서 보고된 최고 급여 직무는 Инвестиционный банкир at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $1,281,375입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Balyasny Asset Management L.P.에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $292,530입니다.

