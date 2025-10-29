Компенсация Бизнес-аналитик in United States в McKinsey составляет от $124K за year для Business Analyst до $250K за year для Engagement Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $134K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах McKinsey. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
