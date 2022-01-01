Kaseya Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Kaseya варьируется от $40,778 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $105,440 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Kaseya. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Фулстек-разработчик

Продажи
Median $80K

Менеджер аккаунта

Продуктовый менеджер
Median $105K

Обслуживание клиентов
$42.2K
Управление персоналом
$88.2K
Консультант по управлению
$96.6K
Продуктовый дизайнер
$95.5K
Менеджер проектов
$71.6K
Менеджер по разработке ПО
$78.3K
Архитектор решений
$40.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Kaseya — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $105,440. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kaseya составляет $78,290.

