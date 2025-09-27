Каталог компаний
Kaseya
Kaseya Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Poland в Kaseya составляет от PLN 255K за year для Software Engineer 2 до PLN 291K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Poland составляет PLN 265K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kaseya. Последнее обновление: 9/27/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Kaseya in Poland составляет PLN 327,642 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kaseya для позиции Инженер-программист in Poland составляет PLN 274,918.

