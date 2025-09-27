Каталог компаний
Kaseya
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продажи

  • Все зарплаты Продажи

Kaseya Продажи Зарплаты

Компенсация Продажи in United States в Kaseya составляет $136K за year для Senior Sales. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $80K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kaseya. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Kaseya?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продажи предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Менеджер аккаунта

Часто задаваемые вопросы

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Продажи på Kaseya in United States ligger på en årlig total ersättning på $160,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kaseya för Продажи rollen in United States är $53,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Kaseya не найдены

Похожие компании

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Все компании ➜

Другие ресурсы