Jane Technologies Зарплаты

Зарплата Jane Technologies варьируется от $160,800 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $266,325 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jane Technologies. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Специалист по данным
$161K
Продуктовый менеджер
$266K
Инженер-программист
$209K

Менеджер по разработке ПО
$174K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Jane Technologies — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $266,325. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jane Technologies составляет $191,157.

Другие ресурсы