Каталог компаний
HealthPlix Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

HealthPlix Technologies Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в HealthPlix Technologies составляет ₹26.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HealthPlix Technologies. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
HealthPlix Technologies
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹26.9K
Уровень
L3
Оклад
₹24.5K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹2.4K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в HealthPlix Technologies?

₹160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹30K+ (иногда ₹300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в HealthPlix Technologies in India составляет ₹36,569 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HealthPlix Technologies для позиции Инженер-программист in India составляет ₹25,643.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в HealthPlix Technologies не найдены

Похожие компании

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Roblox
  • Square
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы