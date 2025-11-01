Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Grainger составляет от $264K за year для Senior Software Engineering Manager до $340K за year для Director. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $230K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Grainger. Последнее обновление: 11/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
