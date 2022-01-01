Каталог компаний
Texas Instruments
Texas Instruments Зарплаты

Зарплата Texas Instruments варьируется от $2,448 общей компенсации в год для Венчурный капиталист в нижнем диапазоне до $295,470 для Юридический отдел в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Texas Instruments. Последнее обновление: 12/1/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Аналоговый инженер

ASIC-инженер

SoC-инженер

Инженер встроенной аппаратуры

Программный инженер
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

Инженер встроенных систем

Инженер-электрик
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Инженер-механик
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Инженер-технолог

Инженер-конструктор

Тест-инженер

Инженер по техобслуживанию

Маркетинг
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Инженер-химик
Median $113K

Процессный инженер

Инженер по эксплуатации зданий

Продажи
26 $196K
28 $249K

Торговый представитель

Проектный менеджер
Median $185K
Инженер по продажам
24 $156K
26 $191K
Продукт-дизайнер
Median $125K
Менеджер по разработке ПО
Median $97.4K
Программный менеджер
Median $252K
Бизнес-аналитик
Median $105K
Развитие бизнеса
Median $259K
IT-специалист
Median $86K
Архитектор решений
Median $156K
Бухгалтер
$45.2K
Менеджер бизнес-операций
$227K
Аналитик данных
$86.3K
Дата-сайентист
$112K
Менеджер по объектам
$206K
Финансовый аналитик
$128K
Графический дизайнер
$106K
Управление персоналом
$88.9K
Юридический отдел
$295K
Маркетинговые операции
$45.5K
Инженер-материаловед
$161K
Менеджер по продуктовому дизайну
$69.6K
Продукт-менеджер
$72.8K
Технический менеджер по работе с клиентами
$203K
Менеджер технических программ
$207K
Венчурный капиталист
$2.4K
График вестинга

0%

ГОД 1

0%

ГОД 2

0%

ГОД 3

100%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Texas Instruments RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 0% переходит в собственность в 1st-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 2nd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 0% переходит в собственность в 3rd-ГОД (0.00% ежегодно)

  • 100% переходит в собственность в 4th-ГОД (100.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Texas Instruments — Юридический отдел at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $295,470. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Texas Instruments составляет $124,324.

Другие ресурсы

