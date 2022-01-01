Glassdoor Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Glassdoor варьируется от $11,551 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $342,705 для Маркетинговые операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Glassdoor. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Инженер-программист
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $192K
Менеджер по разработке ПО
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данным
Median $190K
Продуктовый дизайнер
Median $153K
UX-исследователь
Median $254K
Менеджер бизнес-операций
$205K
Успех клиентов
$122K
Аналитик данных
$129K
Менеджер по работе с данными
$250K
Маркетинговые операции
$343K
Менеджер программ
$279K
Менеджер проектов
$110K
Продажи
$11.6K
Технический менеджер программ
$139K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Glassdoor — Маркетинговые операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $342,705. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Glassdoor составляет $192,000.

